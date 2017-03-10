府南辦啟用 蔡總統：讓南部再生

總統府南部辦公室今天在高雄啟用，展現平衡南北發展的決心，總統蔡英文強調，「面向南方、建設南方、重視南部、讓南部再生」，未來中央政府一定會跟大家一起努力。

蔡總統說，這個辦公室是她選前政見之一，今天開始運作首要感謝是高雄市長陳菊。成立南部辦公室有一指標性意義，「政府不能只坐在冷氣房裡做決策，不能只用台北的觀點看天下」。

蔡總統表示，最近台灣的經濟大家應該有所感受，復甦的跡象越來越明顯，不過現在是大家要團結的時刻，要利用經濟復甦之時，整合國家所有資源一起投入，讓這股復甦的力道更強，帶出下一世代經濟發展契機。

她說，新政府近期將推出前瞻基礎計畫，希望把下一世代的基礎建設快速到位，也讓地方發展、區域平衡得到重要的轉折點。現在是大家團結合作的時候，「讓我們一起為台灣的未來打拼」。

蔡總統強調，「面向南方、建設南方、重視南部、讓南部再生」，未來中央政府一定會跟大家一起努力。

她打趣說，這個辦公室是高雄市政府無償提供的地方，免錢的，可以讓她在南部跟鄉親聊天、開會，對她來說是一個非常好的安排。特別是她擔任總統後，因為侍衛長有安全考量，每次在高雄都是來去匆匆，沒有什麼地方可以讓她坐久一點，現在有個南部辦公室很方便，況且，「把我放在辦公室裡是最安全的」。

蔡總統強調，民進黨執政強調區域的平衡，台灣人不管住在這塊土地的哪裡，所受到國家的照顧是一樣的。南北或區域的平衡，對執政者而言必須時時刻刻記在心理，只要做的到，她一定會給南部更多的支持。

蔡總統致詞全程以「菊姐」稱呼陳菊，還說當初討論南辦設置地點時，「菊姐沒說前都沒人敢爭取，菊姐說了之後，就更沒人敢說了，所以沒有人爭取」。

總統並稱讚陳菊說，過去在有限資源下，陳菊治理得很好，「菊姐說高雄比較有霸氣，她看全高雄最有霸氣的就是你們的市長啦」。

蔡總統與陳菊下午聯袂步入總統府南辦啟用茶會會場，兩人互動熱絡。1060310

(中央社)