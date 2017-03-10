0K台灣！日愛媛縣自行車挑戰環台完騎
來自日本愛媛縣的環島挑戰團5日從台中出發，10日下午完成挑戰，由副市長林陵三頒發「0K台灣．台中出發」環台完騎證書；市長林佳龍邀請日方明年來台中參加2018世界花卉博覽會及台日觀光高峰會，促進運動觀光交流。
「我們成功了！」愛媛縣的環島挑戰團由日本知名車手門田基志帶領11名騎士，以逆時針方向展開6天環島之旅，在環島最後兩日加入團隊的愛媛縣知事中村時廣表示，台灣與四國周長皆約1000公里，兩地合作開闢旅遊商機。
在日本成立自行車新文化基金會的執行長羅祥安說，6年前到日本推廣自行車，當時到訪四國愛媛縣島波海道車友僅8000多人次，經多年推廣已增到10萬人，還被CNN選為「世界7大自行車道」之一，未來盼自行車愛好者騎過台灣就挑戰四國，完成四國就來環台。
林佳龍昨晚也與巨大集團前董事長劉金標出席愛媛縣瀨戶內島波海道自行車道觀光推廣會，他邀請日本來參加2018花博及台日觀光高峰會，期盼多方向合作，吸引更多海外遊客造訪台中。
觀旅局長陳盛山表示，將號召自行車友前往日本大分及愛媛縣，以「跳島」方式騎乘耶馬溪自行車道及島波海道，宣傳2018台中世界花博。
此外，由中彰投苗雲嘉嘉7縣市組成觀光推動委員會，與日本九州觀光推進機構共同簽訂「觀光友好交流協定」，擴大中台灣與九州綠色觀光、生態旅遊及各式主題交流，帶動台日遊客互訪，為「中進中出」政策再添新動力。
(中時)
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