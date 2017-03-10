菜價崩跌 一人一銅板快來救救小農
一顆高麗菜、一把青蔥，通通只要一枚10元銅板！菜價崩跌，位在彰化縣芳苑鄉的陳姓農民本周末將開放自己耕種的高麗菜和青蔥田，供民眾自由採收，現場下田自採自收，通通只要十元。
今年氣候晴朗穩定，開春以來菜價低迷，不但高麗菜崩盤，連青蔥價格也罕見跌入谷底，讓陳姓農民欲哭無淚，由於種植後期少用藥，蔬菜遭蟲啃咬、賣相不佳，菜販無意收購，不忍眼睜睜看著整季心血白費遭耕鋤，決定這禮拜六、日，開放讓民眾自行下田採收，高麗菜每顆10元、青蔥每斤也10元，多少貼補損失。
今年氣候遇上暖冬，陳姓農民原本預期高麗菜價在入春後止跌回升，沒想到價格竟持續下跌，每公斤拍賣價跌破5元，大盤商都不願收購，若要自行採購紙箱裝箱整獲交付市場交易拍賣，更不符成本，與其耕鋤浪費，不如開放供民眾自採。
陳姓農民說，氣候異常連青蔥都崩盤，每公斤交易價不到20元，春耕已近尾聲將屆，所種植各2分地的高麗菜、青蔥，開放民眾自採，需自備收割用具、刀具，農田地點在芳苑鄉台148線2.5公里附近，可事先電洽0963-835649陳先生。
(中時)
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