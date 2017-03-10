GQ紳裝走路 明日登場

由男性時尚雜誌《GQ》主辦的Suit Walk 紳裝走路活動，已成為型男們的年度盛事。（樺舍公關提供）

去年的Suit Walk 紳裝走路請來時尚界公認最會穿搭的型男Nick Wooster站台。（樺舍公關提供）

由男性時尚雜誌《GQ》主辦，一年一度專屬男人的第4屆Suit Walk紳裝走路於明日登場，繼去年邀請時尚達人Nick Wooster來台後，今年號召300位正裝愛好者共襄盛舉，將自SOGO百貨復興館出發並於終點信義新光三越香緹廣場集結，屆時亦將舉辦首屆經典紳士選拔活動，會由雜誌總編輯與現場參與者共同選出最佳穿搭紳士，更於明後兩日（3/11、12）於信義新光三越A11戶外廣場開設首屆Gentleman Mart紳士市集，包含碧兒泉、Izola等紳士配件、選物品牌與美食美酒，滿足品味男人的各方需求。

(中時)