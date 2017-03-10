美味台灣鯛　化身西班牙式開胃小菜

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農業局為推銷台灣鯛，邀請美食達人李孟書將台灣鯛，料理成西班牙開胃前菜，簡單又兼具美味。（萬于甄攝）

料理達人李孟書利用西班牙的油封作法，讓台灣鯛充滿異國風味，讓一道菜擁有2種食感體驗。（萬于甄攝）

農業局表示，台灣鯛具有豐富營養成分，價格也相當親民，民眾可以多加選購。（萬于甄攝）

平價親民台灣鯛化身西班牙開胃小菜！農業局為推廣台灣鯛，9日邀請料理達人李孟書示範創意台灣鯛料理，顛覆民眾對台灣鯛的印象，直呼就像高級餐廳的料理。12日農業局也將舉辦台灣鯛全民嘗鮮活動，提供限量美味料理讓民眾品嘗。

台南沿海一帶多為養殖漁業居多，其中，台灣鯛養殖面積約有1500公頃，年產量將近2萬9000公噸，產值約15億，占全台灣產量40%。

農業局長許漢卿指出，台南的台灣鯛漁產除在台灣銷售外，有一半屬於外銷市場，包括美國、韓國、中東國家等地，但近年來外銷市場競爭，產量多少受到影響，希望國內民眾能多多食用台灣鯛。

今年春節前夕台灣鯛價格一度崩盤，讓養殖業者憂心忡忡，不過，近日逐漸有拉抬的趨勢，農業局趁勢積極推銷台灣鯛，10日邀請料理達人李孟書示範創意菜餚，顛覆台灣鯛乾煎、紅燒、糖醋、入湯等傳統做法，改以西班牙開胃小菜中常見的油封方式料理。

李孟書說，油封作法簡單易學，10分鐘即可迅速上桌，且烹煮後不僅鯛魚肉新鮮甜美，料理中使用的橄欖油也會帶有台灣鯛的鮮味，可搭配麵包沾取食用，讓一道菜擁有雙重的食感體驗。

農業局12日也攜手南縣區漁會，將在新營綠都心辦理台灣鯛全民嘗鮮活動，提供限量台灣鯛創新料理試吃會，並呼籲民眾多加選台灣鯛，用行動支持在地養殖漁業永續發展。

(中時)