台南沿海養殖魚塭面積大 水利局不銹鋼水門防水患
台南沿海養殖魚塭面積約1萬4953公頃，占全台魚塭面積35%，堪稱全台之冠，不過，養殖區常因水閘門損壞，在大雨來臨時導致外水入侵，讓養殖業蒙受其害，水利局為有效解決魚塭淹水情況，改善沿海地區9座水門，以不銹鋼材打造，獲得漁民好評。
水利局指出，台南沿海有五大養殖魚塭專區，其中又以北門、七股區占大宗，而養殖生產區自開闢以來，雖原先擁有進排水路，但歷經長年下來的颱風豪雨沖刷，早已嚴重受到損壞，加上排水閘門多處破損，嚴重影響當地漁民養殖環境。
近年來每逢颱風期間，沿海一帶都能聽聞養殖魚塭淹水，讓漁民辛苦的養殖的漁產遭受損失，水利局去年開始設法解決，編列3000萬元經費，進行為期3年的養殖區水門維護及改善工程，將9處原排水閘門老舊鏽蝕、漏水或基座掏空等問題改善，並以不鏽鋼材打造新水門。
水利局表示，目前工程進度將近9成，預計4月可完工，未來勢必能提供台南沿海養殖業者良好的環境，以利業者改善養殖效率，並提升產業競爭力，讓台南養殖漁業能有更佳的發展潛力。
(中時)
關鍵字：魚塭
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