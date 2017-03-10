林德福：整合中職、棒協 打進東京奧運

中華隊在經典賽3戰全敗，國內一片檢討聲，今傳出教育部體育署確定由林德福接任署長。林德福早在2002年2月至04年5月擔任體委會主委，成功促成中職、台灣大聯盟合併，並於2003年底亞錦賽擊敗韓國，打進2004年雅典奧運。事隔多年他又接下燙手山芋，這次能否再創奇蹟，讓中華隊打進2020東京奧運呢？

「我會努力去整合中職與棒協，不負國人期望。」林德福回憶，當年促成兩聯盟合併的過程相當艱辛，後來還推動代訓制度，協助中職成立二軍，對中職的發展幫助很大。

林德福說，這次經典賽的結果真的令人「鬱卒」！至於如何整合中職、棒協？他將雙管齊下。首先是以《國民體育法》修正案為法源依依據，目前已送到立法院。林德福強調，事實上這也是院長林全的指示，有了法源依據，對於單項協會的管理就能上軌道。

林德福指出，將來體育署將對與國際接軌的單項協會（競技類，如棒協）進行「高密度管理」，要求它們組織更健全、更開放，吸納更多人才；會務與營運也需專業化，如教練、選手的選拔、訓練等，才能提升競爭力。另外就是財務透明化，考核客觀化，這牽涉到上級補助。過去常因民代幫忙大聲爭取就可拿到更多補助款，這種情形以後將會避免。

林德福認為，中職聯盟也有用到國家資源，體育署便有辦法去協調溝通，並非完法無法整合。中職、棒協這些年對棒運貢獻良多，可惜流於本位主義，未來體育署將提高層級，以「國家目標」為訴求，畢竟國際賽成敗舉國關切，不應只是這兩個單位的家務事而已，只要能認清這點就好辦。

距離東京奧運還有3年，棒球資格賽應該就是2019年第2屆世界12強賽，惟東京奧運只能有6隊參加棒球賽，難度比當年打進雅典奧運更高。林德福說，還有時間準備，但不能再虛擲光陰了，一定會全力以赴。

林德福在體委會主委任內還推動SBL超籃球聯賽開打，如今已進入第14個球季，任內還制定雅典奧運培訓計劃，為台灣奪得奧運首金，當年2金1銀2銅也是歷屆奧運最佳。他將於下周正式接掌體育署，未來的作為也讓體育界拭目以待。

(中時)