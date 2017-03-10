現場直擊！朴槿惠下台 挺朴派爆流血衝突

支持朴槿惠的群眾在南韓首爾西大門與警方對峙。（圖／林勝發）

支持朴槿惠群眾在南韓首爾西大門聚集，警方戒備。（圖／林勝發）

支持朴槿惠群眾在南韓首爾西大門聚集，警方戒備。（圖／林勝發）

南韓首爾光化門。（圖／林勝發）

南韓首爾西大門爆發挺朴槿惠抗議，群眾聚集在廣場前。（圖／林勝發）

南韓民眾在世越號罹難靈堂前悼念。（圖／林勝發）

朴槿惠下台，挺朴派爆流血衝突，群眾上演行動劇。（圖／林勝發）

朴槿惠彈劾通過，廣場群眾索取快報。（圖／林勝發）

民眾持標語抗議。（圖／林勝發）

民眾搶先翻閱快報。（圖／林勝發）

挺朴群眾索取旗幟，抗議憲法法院裁決。（圖／林勝發）

韓國憲法法院10日稍早全數通過韓國總統朴槿惠彈劾案，大批挺朴民眾在街頭示威遊行，並高呼口號。（林勝發攝）

韓國憲法法院10日稍早全數通過韓國總統朴槿惠彈劾案，大批挺朴民眾在街頭示威遊行，並高呼口號。（林勝發攝）

韓國憲法法庭今日上午經8名大法官贊成，批准國會對於韓國總統朴槿惠的彈劾案。法院外聚集的大批挺朴民眾在得知彈劾案通過，群情激憤，企圖衝進法院。雖然韓國已派駐大批警力戒備，仍爆發激烈衝突。據警方透露，目前已經造成2人死亡、30人受傷。另外還有人高呼口號後切腹，血流滿地。本報記者前往韓國首爾，獨家直擊現場最新畫面！

(中時電子報)