WBC》日本7比1勝中國 唯一晉複賽亞洲球隊
更新戰況21:00)第1、2屆冠軍的日本隊，10日在B組最後1場對中國之戰，靠小林誠司與中田翔2支分全壘打奠定勝基，終場以7比1獲勝，拿下3連勝，以B組第1挺進E組8強複賽，成為本屆唯一晉級複賽的亞洲球隊，向爭奪賽史第3座冠軍邁進一步。
B組預賽10日在東京巨蛋最後1戰中國對日本一役，3度參賽的中國老將張寶樹，發揮老將價值，3局上敲出安打，為中國隊攻下本屆第1分，也是唯一1分打點。不過此役仍不敵日本隊長打炮攻勢，以6分差吞下3連敗，下屆與中華隊一樣要從資格賽爭取參賽資格。
中國前2戰0比6輸古巴，0：11負澳洲，10日3局上對日本先發投手武田翔太敲出3支安打，張寶樹的安打送回許桂源攻回本壘，攻下本屆第1分。
張寶樹在小聯盟效力12年、累計出賽855場，擊出720支安打、26支全壘打與303分打點的張寶樹，是陣中的打擊主力，另許桂源去年在金鶯新人聯盟出賽33場，平均打擊率超過2成50。
張寶樹2009年對中華隊之戰單場4打數擊出3支安打，包括2支長打，成為擊敗中華隊的最大功臣，隔年赴美，最高在2011年升上3A，打完本屆經典賽後正式退休，轉任中國隊教練。
日本隊此役第1局2支安打攻下1分，第2、3局小林誠司與中田翔各敲出1發2分炮，第7局平田良也保送，第1、2棒田中廣輔菊池涼合介再接應2支安打，攻下2分。
(中時電子報)
關鍵字：中國
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