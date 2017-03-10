日系藥妝Tomod’s佈局台灣 挑戰營收翻倍
根據日本觀光廳公布訪日外籍旅客相關統計數據，台灣人赴日人數連年創新高，2016年旅日人次超過417萬，在日本旅遊消費總金額達1473.8億新台幣。
Tomod’s藥妝來台五周年，3月推「春日FUN漾購」活動，即日起至29日，指定商品第2件5折起，2017年將推動全台灣展店計劃，預計於台北、新竹、台中、台南、高雄開設超過15家新店點，並陸續進駐高雄漢神巨蛋、中壢Sogo、台中一中街等指標商圈，展店倍速成長，挑戰100%營收成長。
Tomod’s 藥妝總經理足立亮二表示：「感謝台灣消費者的支持與愛護，Tomod’s藥妝在台邁正式邁向5周年，每年度業績皆有兩倍的成長，足見日系藥妝通路品牌於台灣藥妝消費市場相當受到肯定。看好未來市場成長動能，今年開始我們將延續成功經驗，將Tomod’s 這個藥妝通路品牌推廣給全台灣喜愛藥妝的消費者，2017年我們將啟動全台灣倍速拓點計畫，放眼全台灣優質商圈，增設15至20家門市。預計至2018 年底，於全台展店達60家的規模，並預計引進更多獨家日本藥妝商品，期望以此成為未來品牌主要成長關鍵，帶動整體業績持續倍數成長，並滿足台灣消費者更多元的藥妝選擇，朝大型連鎖藥妝通路規模邁進。」
即日起至29日，指定商品第2件5折起。Tomod’s會員平日消費一元即累積一點，累積滿兩百點可折抵消費金額一元，於每週二及每週六Tomod’s會員日消費，會員消費積點更高達十倍，還元率最高可達5%。此外，Tomod’s日本門市同享折扣，憑台灣會員卡至日本東京Tomod’s 各門市消費，可享有結帳金額95 折優惠。
(中時)
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