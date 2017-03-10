雲南發現4.2億年前 奇特鱗片古魚

大陸中國科學院科學家在雲南曲靖市發現4.2億年前身披奇特鱗片的古魚—丁氏甲鱗魚化石，證明早在志留紀（4.44至4.19億年前）地球就已經進入「魚類時代」。

新華社今天報導，相關成果已於近日發表於國際期刊「公共科學圖書館期刊」（PLOS ONE）。

論文通訊作者、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員朱敏表示，這條丁氏甲鱗魚20多公分長，身體覆蓋厚密、堅硬的菱形鱗片，如同身穿盔甲的武士。

隨著魚類的演化，如今常見的魚類鱗片已變得很薄。

丁氏甲鱗魚（Sparalepis tingi）的名字由朱敏團隊命名。屬名意指鱗片類似古波斯步兵手持柳條編織而成的矩形盾牌，種名則是為紀念雲南曲靖志留紀剖面的命名人、中國地質學奠基人之一的丁文江。

朱敏表示，在4億多年前的志留紀及之後的泥盆紀，雲南曲靖是一片溫暖的赤道海濱，也是許多門類生物、特別是脊椎動物的演化樂園。除了丁氏甲鱗魚外，還居住鈍齒宏頜魚、長孔盾魚、夢幻鬼魚、雲南魚類、寬背志留魚、初始全頜魚、長吻麒麟魚等瀟湘脊椎動物群成員。

丁氏甲鱗魚也成為繼夢幻鬼魚之後，第二種較完整保存的志留紀硬骨魚。這項發現為探索有頜脊椎動物的早期分化及硬骨魚類的起源提供新的化石實證。1060310

(中央社)