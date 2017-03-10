停經10年好朋友又來 當心是癌報到
一名60歲婦女早在10年前就停經，誰知去年又開始出血，從起初2到3天出血一次，原不以為意，誰知後來竟天天出血，就醫確診為子宮內膜癌。
收治患者的國泰醫院婦產科醫師黃家彥指出，子宮內膜癌在台灣女性10大癌症發生率中排名第6，每年新增約2000名患者，其典型症狀就是「異常出血」，是子宮內膜癌典型症狀，超過90%患者都有這種症狀，且通常在停經後出現。
黃家彥說，雌激素過度刺激是誘發子宮內膜癌主因，像是多囊性卵巢症候群、不孕、從未生育、較晚停經、更年期後長期服用女性荷爾蒙藥物、肥胖、糖尿病、高血壓或飲食西化等，都是子宮內膜癌的高危險群。
子宮內膜癌治療以手術治療為主，早期子宮內膜癌通常不需再做後續治療，術後5年存活率可達90%以上，一旦疾病進入第2、3期後，除手術還要追加術後輔助放射或化學治療，才能降低癌症復發率。
黃家彥表示，比起傳統剖腹手術，達文西微創手術因具備3D及放大10至12倍手術視野，可更精準摘除淋巴，且術後傷口小，比起傳統手術20公分傷口，微創手術僅4、5個約1公分傷口，不僅復原快也能減少腸沾黏併發症。
不過，若是腫瘤體積過大或癌細胞已擴散轉移，則不適合進行此微創手術，因此術前須接受有經驗醫師判斷，選擇適合的治療方式。
黃家彥提醒，受到飲食西化與環境荷爾蒙影響，近來子宮內膜癌有增加且年輕化趨勢，但由於大多數病人都有停經後出血，提醒婦女若超過2週異常出血要盡快就醫，可別輕忽。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。