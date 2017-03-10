停經10年好朋友又來 當心是癌報到

我要評比

一名60歲婦女早在10年前就停經，誰知去年又開始出血，從起初2到3天出血一次，原不以為意，誰知後來竟天天出血，就醫確診為子宮內膜癌。

收治患者的國泰醫院婦產科醫師黃家彥指出，子宮內膜癌在台灣女性10大癌症發生率中排名第6，每年新增約2000名患者，其典型症狀就是「異常出血」，是子宮內膜癌典型症狀，超過90%患者都有這種症狀，且通常在停經後出現。

黃家彥說，雌激素過度刺激是誘發子宮內膜癌主因，像是多囊性卵巢症候群、不孕、從未生育、較晚停經、更年期後長期服用女性荷爾蒙藥物、肥胖、糖尿病、高血壓或飲食西化等，都是子宮內膜癌的高危險群。

子宮內膜癌治療以手術治療為主，早期子宮內膜癌通常不需再做後續治療，術後5年存活率可達90%以上，一旦疾病進入第2、3期後，除手術還要追加術後輔助放射或化學治療，才能降低癌症復發率。

黃家彥表示，比起傳統剖腹手術，達文西微創手術因具備3D及放大10至12倍手術視野，可更精準摘除淋巴，且術後傷口小，比起傳統手術20公分傷口，微創手術僅4、5個約1公分傷口，不僅復原快也能減少腸沾黏併發症。

不過，若是腫瘤體積過大或癌細胞已擴散轉移，則不適合進行此微創手術，因此術前須接受有經驗醫師判斷，選擇適合的治療方式。

黃家彥提醒，受到飲食西化與環境荷爾蒙影響，近來子宮內膜癌有增加且年輕化趨勢，但由於大多數病人都有停經後出血，提醒婦女若超過2週異常出血要盡快就醫，可別輕忽。1060310

(中央社)