蝶戀花肇事遊覽車 回程國5轉國3未循原路

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根據士林地檢署今天公布蝶戀花國5翻車案調查，肇事遊覽車涉超速。高公局調閱事故車輛ETC資料也發現，遊覽車回程從國道5號轉國道3號時，並未循原路。

蝶戀花旅行社承辦武陵農場賞櫻團，2月13日晚上在國5發生翻車事故，造成33人不幸罹難，高公局對國道重大車禍，都會調閱車輛ETC資料，供檢警參考。

從高公局調閱蝶戀花在國5肇事遊覽車的ETC國道行車資料，發現遊覽車在國道回程國5轉國3時，並未依循原路，不過，高公局不作任何臆測。

高公局說，肇事遊覽車上午從國道1號台北圓山段往北，汐止系統交流道轉國3，之後再從南港系統交流道轉國5；而遊覽車晚上從宜蘭回台北時，出了南港隧道後有個分岔點，車輛並未依循原路往北走，再由國3接國1汐止系統交流道，車輛反而繼續往南行，唯一的路線就是轉接國3往木柵方向行進。

遊覽車業對蝶戀花肇事車輛回程走法也感到奇怪，因為一般國內旅遊，旅客會在同一處上下車，依照蝶戀花肇事遊覽車回程走法，回程較繞路。1060310

(中央社)