立委王定宇遭恐嚇 警方將楊思聖送辦
立委王定宇今天遭電話恐嚇要「給王委員好看」，北市警方表示，獲報調查後通知涉案的藍天行動聯盟成員楊思聖到案，他坦承有撥打電話，警方訊後依恐嚇罪移請台北地檢署偵辦。
台北市警局中正一分局調查，自稱機車隊團體成員的楊思聖就是藍天行動聯盟成員，他今天上午9時50分打電話到王定宇研究室，揚言要給其好看，隨即掛斷電話，王定宇的助理下午就向警方報案。
警方經過查證，認定楊思聖涉有重嫌，經通知到案說明，楊坦承撥打電話至委員辦公室，起因是不滿王昨天上午質詢時，使用他的照片作為背景看板，全案經楊同意，主動到台北地檢署說明。
另，有關監督年金改革聯盟軍系發言人吳斯懷等人，今天上午10時在立法院前舉行「包圍立法院」記者會期間，數名年籍資料不詳分子涉嫌於濟南路丟擲煙霧罐，警方表示，已積極檢視蒐證畫面，辨識分析嫌疑人身分後依法偵辦。1060310
(中央社)
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