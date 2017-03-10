熱門！中市勞工住宅1583人申請 中韱率57％
台中市府在精密機械園區推出勞工住宅，吸引近1600名勞工申請，最後520人抽中1坪均價13萬的勞工住宅，中韱率57.7%，年齡平均30歲的年輕勞工，對獲得首購機會，有的人全家來看房，還不太相信最低1坪12萬1000元到13萬6000元的勞工住宅，配備直比豪宅等級，沒抽中的頻問有無候補機會。
相較房地產不景氣，市府興建平價勞工住宅卻大熱門，只花12天時間，520戶就全部簽約完成，還有很多沒抽中的勞工，希望市府趕快興建新的勞工住宅。
得標興建的新業建設董事長卓勝隆表示，巧合的是戶數520，寓意「我愛你」，2月14日完成簽約作業，剛好是情人節，而包括上銀科技、矽品精密等大廠，都請他們去做說明會，很多勞工對高價房地產望屋興嘆，位在精密機械園區的勞工住宅，交通方便，申請人數高達1583人。
新業建設榮譽董事長穆椿松表示，勞工住宅預計4月動工，這次第1個抽韱的民眾，被視為優先選位簽約的韱王，卻選擇可望在5月交屋入住的第1期勞工住宅，迫不及待的想脫離無殼蝸牛行列，不必再等2、3年的工期。
穆椿松對勞工住宅搶手盛況，特別貼心為中韱勞工逐一說明，分析1583件申請者，其中精密機械園區331件、中科及台中工業區1252件，若加計審核未通過者，數量更是驚人，總計來電詢問電話通數，更是高達約3800通左右。
承購登記完成後，由市府經發局長呂曜志啟動抽籤程式，百分之百的銷售成績，除了一坪13萬均價的誘因，市府遴選品牌建商，也讓市長林佳龍上任後，推出的第1棟勞工住宅揮出全壘打。
(中時)
關鍵字：勞工住宅
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