中台灣、日本九州觀光聯盟 簽友好交流協定
中台灣、日本九州觀光聯盟簽友好交流協定 促區域觀光發展, 另開新視窗.中台灣、日本九州觀光聯盟簽友好交流協定 促區域觀光發展由中彰投苗雲嘉嘉七縣市組成的觀光推動委員會，今天（10日）與日本九州觀光推進機構共同簽訂「觀光友好交流協定」，未來將擴大中台灣與九州的綠色觀光、生態旅遊及各式主題交流，進一步帶動台日遊客互訪，也為「中進中出」政策再添新動力。
今日簽署儀式由市府觀光旅遊局長、同時也身兼中台灣觀光推動委員會主任委員的陳盛山，與日本九州觀光推進機構事業本部長高橋誠代表進行，副市長林陵三、中台灣觀光推動委員會各縣市代表、在地觀光相關公協會也共同見證，開啟中台灣與九州旅遊事務合作更密切的連結。
林陵三表示，很高興今天來參加中台灣觀光委員會與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定，日本有九州觀光推進機構等多個推展觀光的組織，去年市府已與中部昇龍道12縣市簽訂觀光友好交流備忘錄，今日簽署友好交流協定為雙方發展觀光奠定更緊密的基礎，與北海道觀光振興機構合作將是接下來努力的目標。
去年到台中的觀光客有600多萬人次，觀光率成長約4.6%，其中外國旅客約200多萬人次，感謝中台灣觀光事業的相關機構、業者與市府共同努力，期待在「中進中出」的推動模式下，觀光客持續成長，中彰投苗雲嘉嘉七縣市共組的觀光推動委員會，也是一大助力，相信今日台日雙方締結區域盟約後，兩地人民友誼昇華、觀光合作更密切，也將提升觀光旅遊業發展。
(中時)
關鍵字：九州
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。