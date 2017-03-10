中台灣、日本九州觀光聯盟 簽友好交流協定

台中市副市長林陵三（中）10日見證觀旅局長陳盛山（右）與日本九州觀光推進機構共同簽訂「觀光友好交流協定」。（盧金足攝）

中台灣、日本九州觀光聯盟簽友好交流協定 促區域觀光發展, 另開新視窗.中台灣、日本九州觀光聯盟簽友好交流協定 促區域觀光發展由中彰投苗雲嘉嘉七縣市組成的觀光推動委員會，今天（10日）與日本九州觀光推進機構共同簽訂「觀光友好交流協定」，未來將擴大中台灣與九州的綠色觀光、生態旅遊及各式主題交流，進一步帶動台日遊客互訪，也為「中進中出」政策再添新動力。

今日簽署儀式由市府觀光旅遊局長、同時也身兼中台灣觀光推動委員會主任委員的陳盛山，與日本九州觀光推進機構事業本部長高橋誠代表進行，副市長林陵三、中台灣觀光推動委員會各縣市代表、在地觀光相關公協會也共同見證，開啟中台灣與九州旅遊事務合作更密切的連結。

林陵三表示，很高興今天來參加中台灣觀光委員會與九州觀光推進機構簽訂友好交流協定，日本有九州觀光推進機構等多個推展觀光的組織，去年市府已與中部昇龍道12縣市簽訂觀光友好交流備忘錄，今日簽署友好交流協定為雙方發展觀光奠定更緊密的基礎，與北海道觀光振興機構合作將是接下來努力的目標。

去年到台中的觀光客有600多萬人次，觀光率成長約4.6%，其中外國旅客約200多萬人次，感謝中台灣觀光事業的相關機構、業者與市府共同努力，期待在「中進中出」的推動模式下，觀光客持續成長，中彰投苗雲嘉嘉七縣市共組的觀光推動委員會，也是一大助力，相信今日台日雙方締結區域盟約後，兩地人民友誼昇華、觀光合作更密切，也將提升觀光旅遊業發展。

(中時)