宇豪最速藝人陪跑 長濱雙浪5月起跑

藝人宇豪號召跑友至台東挑戰長濱雙浪金剛馬拉松。(名衍行銷提供)

一次飽覽稻浪和後山東岸海浪，第2屆長濱雙浪金剛馬拉松5月7日台東長濱國小鳴槍起跑。今年由台東在地人、有最速藝人之稱的宇豪號召，邀請跑友一同享受東部海岸獨一無二的雙浪金剛馬拉松。

長濱雙浪金剛馬拉松。(名衍行銷提供)

兩岸三地「最速藝人」宇豪，今年香港渣打馬半馬才跑出破個人最佳1小時28分成績，他自爆當初堅持跑步的理由，是因為晚上都會吃麥當勞，罪惡感讓他隔天強迫自己跑15公里彌補，他認為，「馬拉松不同於短跑，是輸在起跑點、贏在終點。」號召目標100分鐘完賽的跑友，可以將他當配速員一同欣賞美景。

長濱雙浪金剛馬去年首辦廣受好評，今年將鳴槍時間提早至5點30分避免熱浪，使跑友更能享受台東海浪跟稻浪自然美景，5月6日賽事前一晚加碼選手之夜，提供在地美食佳餚招待選手及親友，讓跑者們感受在地熱情。

本次賽事組別分為42公里全馬組、21公里半馬組及7.5公里樂活組，路線3.2公里一過彎就踏上金剛大道，兩旁結實累累的稻浪與遼闊大平洋的海浪立刻映入眼簾，接著沿台11線行進，沿途經過八仙洞、長虹橋、忠勇部落、靜浦部落等東海岸特色景點，即日起開報名至3月31日(五)。

(中時電子報)