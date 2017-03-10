衡山慈善音樂會「弦琴藝致」 12日義演

衡山行善團與銓興營造有限公司於12日下午2點在高雄市立音樂館舉辦「弦琴藝致」慈善音樂會，邀請澳洲歸國知名女高音吳岱晏、留德小提琴家王彥茂、鋼琴家葉美君聯合演出。

銓興營造總經理洪克倫表示，相當認同衡山行善團的理念，今年2月25日也和太太一起參與前鎮幫弱勢民眾修繕房子的活動，兩人在現場來回搬運廢材，能夠實際付出行善，心裡感到很踏實，而且看到來自四方的志工伙伴愛心投入現場，覺得很感動。

洪克倫也邀請多位企業夥伴一同響應，支持身心障礙弱勢家庭家屋修繕。

洪克倫說，與衡山善團聯合舉辦音樂會，希望透過音樂，讓更多人一起來關注身心障礙弱勢家庭的居住品質。

(中時)