基層農會改選 后里、潭子易人 清水、和平進第二輪

后里區農會10日召開理事會，新任理事長張欽桐（右）接下印信，入主后里區農會。（陳淑娥攝）

后里區農會改選落幕，由改革派陳清琪（前排左二）獲聘為總幹事，新團隊在農會門口合影。（陳淑娥攝）

激戰區后里農會改選落幕，由改革派陳清琪（右）獲聘為總幹事，其夫人也到農會關心。（陳淑娥攝）

后里區農會改選競爭激烈，2派人馬捉對廝殺呈現5:4局面，在「賄聲賄影」下，10日由改革派陳清琪險勝獲聘為總幹事，潭子農會由員工派林淑茵以9席之姿挑戰成功；清水農會何淑瑛及和平農會鄧碧珠未獲遴聘，總幹事出缺，將進入第二輪登記作業。

19間基層農會今日召開理事會，選出理事長、常務監事及總幹事3巨頭，后里區農會由立委洪慈庸支持的改革派陳清琪，以一票之差險勝現任總幹事王鈺州，獲遴聘為總幹事，陳清琪表示，改選激情終告一段落，未來將帶領新團隊入主農會，用實際表現讓鄉親認同，也讓員工能安心上班，與同仁團結一致為農會打拚。

潭子區農會由員工派林淑茵，挑戰當權派林正長的外甥女婿陳國智，以9席之姿獲聘為總幹事，終結紅派林正長家族長期掌控潭子農會局面；清水區農會何淑瑛與和平區農會鄧碧珠為績優總幹事，對手顏秋月及李順冬雖在第一輪無法過關，將進入補聘作業重新登記為候聘總幹事，由於顏掌握9席理事，李掌握7席，總幹事寶座2人十拿九穩。

基層農會改選雖告一段落，競爭激烈的后里區農會，雙方會員代表以17:17平手，在積極固樁及拉票，甚至傳出涉賄選情事，如今改革派以5：4險勝當權派，一票之差可謂朝野實力相當、勢均力敵，未來新團隊在帶領農會改革打拚之際，勢必是一門大學問，嚴格來說，另一場選戰才要真正開始。

農會理事長、常務監事及總幹事3巨頭出爐，后里區分別為張欽桐、蘇堅治及陳清琪；潭子區農會為陳世勳、林增華及林淑茵；清水區農會為陳東熙及黃春富（總幹事出缺）；和平區農會為張欽兆及王結利（總幹事出缺），目前后里區、潭子區皆已翻盤，清水區及和平區也即將換人入主農會。

106年台中市各級農會理事長、常務監事及總幹事當選人名單：

豐原區農會：賴秋榮、林顯洲、蔡森揚；

東勢區農會：劉正銘、張瑞吉、田士欣；

清水區農會：陳東熙、黃春富（總幹事出缺）；

沙鹿區農會：李最、蔡榮誠、陳俊宏；

梧棲區農會：黃明樹、王雨霖、王秝毅；

后里區農會：張欽桐、蘇堅治、陳清琪；

神岡區農會：王錦川、紀同、王偉道；

潭子區農會：陳世勳、林增華、林淑茵；

大雅區農會：張朝樑、賴福林、林國永；

新社區農會：劉福榮、張恭平、羅文正；

石岡區農會：吳維章、陸明陽、張東海；

外埔區農會：鄭墉、張錦坤、李錦東；

大安區農會：黃明榮、莊屋、蔡建宗；

和平區農會：張欽兆、王結利（總幹事出缺）。

(中時)