植樹種青剛櫟，學童：黑熊會不會跑來？

紅葉部落民眾與學童聯手種下樹苗，期許早日恢復青山環繞面貌。(黃力勉攝)

「黑熊會不會跑到部落裡？」延平鄉紅葉部落今天舉辦植樹活動，台東林管處關山工作站準備楓香及青剛櫟，供部落學童種植，當工作站主任葉明璋講解青剛櫟的果實是黑熊的最愛的時候，學童問黑熊會不會跑來，讓部落民眾也不禁莞爾一笑。

紅葉部落在去年莫蘭蒂颱風過後受創嚴重，土石流沖進部落30多戶民宅，居民還緊急撤村，如今居民重新回到部落，但原本綠意盎然的部落不再翠綠，也讓林務局特地選擇紅葉植樹，讓部落恢復青山環繞面貌。

葉明璋說，楓香是紅葉的代表樹種，青剛櫟也適合在紅葉種植，樹苗除了在紅葉國小校園內種植，也讓全校小朋友帶回家，一同綠美化部落。

(中時)