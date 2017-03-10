爬高壓電塔怪客 這次挨台電告了
過去曾在屏東、高雄等地多處攀爬台電高壓電塔的42歲黃姓男子，今天下午出現台南永康鹽行一處防汛道路，只見黃男穿藍白拖爬上40公尺高、16萬1千伏特超高壓電塔。台電人員到場拿著1200元紅包，拜託黃男離去，黃男不理會，台電忍無可忍，依法提告。
台電嘉南區供電營運處經理鄭文根表示，先前考量黃男處境堪憐，屢次勸導黃男不要再爬電塔了，不料對方屢勸不聽，這次甚至爬上特高壓電塔，稍有不慎恐會喪命，台電第一時間斷電，並百般勸說，但黃男仍不理，出動大批員警消防人員，浪費社會資源，決定依法提告。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。