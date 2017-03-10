爬高壓電塔怪客 這次挨台電告了

過去曾在屏東、高雄等地多處攀爬台電高壓電塔的42歲黃姓男子，今天下午出現台南永康鹽行一處防汛道路，只見黃男穿藍白拖爬上40公尺高、16萬1千伏特超高壓電塔。台電人員到場拿著1200元紅包，拜託黃男離去，黃男不理會，台電忍無可忍，依法提告。

台電嘉南區供電營運處經理鄭文根表示，先前考量黃男處境堪憐，屢次勸導黃男不要再爬電塔了，不料對方屢勸不聽，這次甚至爬上特高壓電塔，稍有不慎恐會喪命，台電第一時間斷電，並百般勸說，但黃男仍不理，出動大批員警消防人員，浪費社會資源，決定依法提告。

(中時)