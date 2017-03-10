南投縣13鄉鎮市農會 3巨頭選舉揭曉
南投縣13鄉鎮市農會選舉，理事長、常務監事及聘任總幹事名單揭曉，依序為南投市農會簡汝權、柯銘洲、藍獻謀；草屯鎮農會陳文忠、洪俊規、蕭忠郁；埔里鎮農會江林秉、王彩雲、何世鴻；竹山鎮農會沈春枝、張彩珠、鄭文惠；集集鎮農會陳錦鐘、楊振聯、李崇慶；名間鄉農會陳俊隆、謝添興、蔡素秋；中寮鄉農會陳科材、洪嘉良、林裕堂；鹿谷鄉農會陳文益、曾文東、林義能；水里鄉農會蕭志全、郭芳敬、張啟荃；魚池鄉農會劉啟行、蘇福量、王威文；國姓鄉農會胡水發、甘濰禎、余家彥；信義鄉農會林石城、藍明憲、黃志輝；仁愛鄉農會林高堂、王萬全、戴錦稔。
(中時)
關鍵字：南投縣農會
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