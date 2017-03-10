常春藤林俞均翻轉人生 4A＋＋變71級分上醫學院

林俞均（左二）國中會考成績僅4A＋＋，用3年時間拚出71級分如願進入醫學院。（陳淑娥攝）

常春藤高中在大學繁星共61人上榜，錄取率高達85％，成績十分亮麗。（陳淑娥攝）

106年度大學繁星日前放榜，常春藤高中錄取率高達85%，林俞均國中會考僅4A++，用3年時間翻轉人生，以學測成績71級分、校排第一優勢，如願錄取中國醫藥大學牙醫系，她非常感謝學校軟硬體優質設備，讓自己在學習上如虎添翼。

繁星推薦大贏家林俞均，國中會考成績只有4A++1B++，由於胞姊林久藝藉由繁星制度錄取國立成功大學經濟學系，她決定跟隨其腳步，選擇提供高額獎學金的常春藤高中就讀，經過一番努力終於取得學測71級分、校排第一佳績。

林俞均說，學校有許多同學可以彼此砌磋，又能在壓力較小且良性競爭的氛圍中學習，積極配合學校課程按部就班、穩扎穩打的讀書，在學測前僅依著老師規畫的進度複習，自己在輕鬆快樂的學習狀態下，進入心目中理想的學系。

常春藤國中部直升高中部的學生李昆諺、吳翊綸、段皓暐、林佑晉等，因熟悉3年的學習環境，配合學校安排的各項升學輔導，加上各科老師積極指導，皆如願錄取國內頂尖國立大學。

常春藤高中今年繁星表現相當亮眼，一共61人上榜錄取率高達85%，分別錄取中國醫藥大學牙醫學系、台北醫學大學藥學系、交通大學電機資訊系、成功大學電機工程學系、清華大學、政治大學、中興大學等知名校系，錄取質與量均令全校師生雀躍。

(中時)