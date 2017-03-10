常春藤林俞均翻轉人生 4A＋＋變71級分上醫學院
106年度大學繁星日前放榜，常春藤高中錄取率高達85%，林俞均國中會考僅4A++，用3年時間翻轉人生，以學測成績71級分、校排第一優勢，如願錄取中國醫藥大學牙醫系，她非常感謝學校軟硬體優質設備，讓自己在學習上如虎添翼。
繁星推薦大贏家林俞均，國中會考成績只有4A++1B++，由於胞姊林久藝藉由繁星制度錄取國立成功大學經濟學系，她決定跟隨其腳步，選擇提供高額獎學金的常春藤高中就讀，經過一番努力終於取得學測71級分、校排第一佳績。
林俞均說，學校有許多同學可以彼此砌磋，又能在壓力較小且良性競爭的氛圍中學習，積極配合學校課程按部就班、穩扎穩打的讀書，在學測前僅依著老師規畫的進度複習，自己在輕鬆快樂的學習狀態下，進入心目中理想的學系。
常春藤國中部直升高中部的學生李昆諺、吳翊綸、段皓暐、林佑晉等，因熟悉3年的學習環境，配合學校安排的各項升學輔導，加上各科老師積極指導，皆如願錄取國內頂尖國立大學。
常春藤高中今年繁星表現相當亮眼，一共61人上榜錄取率高達85%，分別錄取中國醫藥大學牙醫學系、台北醫學大學藥學系、交通大學電機資訊系、成功大學電機工程學系、清華大學、政治大學、中興大學等知名校系，錄取質與量均令全校師生雀躍。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。