民進黨6月徵召洪國浩 參選下屆南投縣長

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜（中）表示，洪國浩（左）參選下屆南投縣長，是黨內最大公約數。（廖志晃翻攝）

民進黨南投縣黨部，舉辦黨員聯誼。（廖志晃翻攝）

下屆南投縣長選舉，誰要代表民進黨挑戰現任的林明溱？民進黨南投縣黨部主委陳昭煜表示，草屯鎮長洪國浩參選縣長，是黨內最大公約數，全代會可望在6月正式徵召。

民進黨10日舉行南投市黨員聯誼會，包括洪國浩、竹山鎮長黃丹怡，議員林永鴻、陳翰立、陳昭煜，羅美玲議員辦公室主任張明和、立委林靜儀助理沈夙崢，代表王金全、吳煌濱等100多人與會。

陳昭煜表示，民進黨在中央重新執政後，讓民眾看到希望，所以在縣黨部與立委蔡培慧、林靜儀成立的聯合服務處，民眾陳情案件是以往的好幾倍，明顯感受到民眾對民進黨的期待。

陳昭煜說，2018年5合1選舉，所有的候選人都要聯合作戰；其中，百里侯之爭更是南投縣最關鍵的一戰，黨中央特別重視南投縣等非執政縣市，所以在6月舉行的全代會，將會直接徵召正式提名，而洪國浩則是黨內最大的公約數。

洪國浩並未對縣長選舉表態，但他強調，未來，所有的黨員同志都要團結起來共同打拚，找回南投縣昔日的光榮；擔任公職的同志，也要深入基層，傾聽人民的心聲，並且致力基層建設。

(中時)