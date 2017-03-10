浪漫泰安夜櫻 點燈至12日止

泰安夜櫻點燈至12日止。（陳淑娥攝）

泰安夜櫻點燈至12日止。（陳淑娥攝）

泰安櫻花季吸引眾多遊客湧入，雖然活動已落幕，但夜櫻仍持續點燈至12日止，不少遊客及情侶特地夜間造訪大開眼界，感受不同的浪漫及風采，泰安派出所呼籲遊客可將車輛停放至派出所內停車場，把握周末最後賞夜櫻機會！

(中時)