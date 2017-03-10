冬瓜糖磚摻黑心石灰 「丸作」下架2061公斤

黑心食品再爆！衛福部今證實，國內出現有冬瓜糖磚添加非食品級石灰（氧化鈣），知名連鎖手搖杯店「丸作食茶」驚傳入列。衛福部食藥署表示，已下架2490公斤冬瓜糖磚，當中2061公斤是賣給丸作食茶。

食藥署表示，高雄市衛生局在去年11月接獲民眾檢舉，表示仁武區某地下工廠、在製造冬瓜糖磚及冬瓜條過程，添加非食品添加物級的石灰；食藥署南區管理中心主任劉芳銘說，經查確實發現業者違法，雖然並未在這些石灰中發現危害人體物質，但不僅氧化鈣濃度不足，使用非食品級石灰也屬違法。

劉芳銘說，現場查封每包10公斤、共30包用於製作冬瓜糖及冬瓜條（白）的「最高級特白灰」，以及冬瓜糖磚1萬528公斤、冬瓜條145公斤；目前已在市面上、下架回收2490.25公斤的冬瓜糖磚，當中有2061.3公斤是賣往丸作，也是最知名的業者，其餘多為小型零售業者。他強調，使用非食品級石灰，違反《食安法》第8條規定，若未限期改正得處以最高2億元罰鍰。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海表示，氧化鈣屬於國內合法的食品添加物，可用在各類「加工食品」，用以防止沾黏結塊、酸鹼調節等，但是只准用「食品級石灰」，上限則為每公斤不超過10公克的鈣，否則恐因高血鈣症，出現腸胃不適、便秘等狀況。他進一步強調，工業級的石灰因為不純、擔心摻有危害人體健康的雜質，且衛生條件不佳，「當然不能用」。

(中時)