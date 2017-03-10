高市6項美力媽媽選拔 推薦至17日止

我要評比

呂素麗／高雄報導

愛不分時，為母愛大聲說，高雄市2017年母親節6項美力媽媽選拔，推薦徵選至17日截止收件，團體及個人皆可推薦，薦文件可至社會局婦幼青少年活動中心網頁\婦女\婦女活動或檔案下載區內下載或洽詢電話：(07)7466900分機206吳采蓉社工或269李偉花社工。

社會局表示，6項美力媽媽代表獎項中，「毅力媽媽」代表65歲以上一般媽媽或55歲以上原住民母親，致力於家庭照顧，且奉獻公益的母親。

「自力媽媽」代表來自身處弱勢，卻以積極、樂觀態度面對生活、努力引導家庭方向、克服逆境的清寒或單親家庭的母親。

「新力媽媽」代表努力適應不同文化生活，致力於家庭、並教育子女學習媽媽的語言，或積極參與公共事務，且能發揮媽媽角色的新住民母親。

「給力媽媽」代表投入心力教養身心障礙子女，堅持不懈且發揮母職角色的母親；「魔力媽媽」代表勇敢代母職的單親爸爸、男性積極照顧教養子女、或協助教養他人子女，且能有效協助該家庭發揮母職功能者。

而與新世代對話的「活力媽媽」，代表積極規畫自我生涯、勇敢實現自我夢想與創意，給予家庭成員自由發揮空間，並與子女或家庭成員間有良好互動、溝通與瞭解、彼此相互成長，跳脫傳統媽媽角色的母親。

(中時)