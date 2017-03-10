高市6項美力媽媽選拔 推薦至17日止
呂素麗／高雄報導
愛不分時，為母愛大聲說，高雄市2017年母親節6項美力媽媽選拔，推薦徵選至17日截止收件，團體及個人皆可推薦，薦文件可至社會局婦幼青少年活動中心網頁\婦女\婦女活動或檔案下載區內下載或洽詢電話：(07)7466900分機206吳采蓉社工或269李偉花社工。
社會局表示，6項美力媽媽代表獎項中，「毅力媽媽」代表65歲以上一般媽媽或55歲以上原住民母親，致力於家庭照顧，且奉獻公益的母親。
「自力媽媽」代表來自身處弱勢，卻以積極、樂觀態度面對生活、努力引導家庭方向、克服逆境的清寒或單親家庭的母親。
「新力媽媽」代表努力適應不同文化生活，致力於家庭、並教育子女學習媽媽的語言，或積極參與公共事務，且能發揮媽媽角色的新住民母親。
「給力媽媽」代表投入心力教養身心障礙子女，堅持不懈且發揮母職角色的母親；「魔力媽媽」代表勇敢代母職的單親爸爸、男性積極照顧教養子女、或協助教養他人子女，且能有效協助該家庭發揮母職功能者。
而與新世代對話的「活力媽媽」，代表積極規畫自我生涯、勇敢實現自我夢想與創意，給予家庭成員自由發揮空間，並與子女或家庭成員間有良好互動、溝通與瞭解、彼此相互成長，跳脫傳統媽媽角色的母親。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。