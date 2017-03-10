彰縣83家社區藥局 供應冠脂妥新藥

員林市中正路上的日信藥局，藥師張維勳出示今天上午完成更換的冠脂妥新藥，共計50多盒新藥到貨。(謝瓊雲攝)

衛生局指出，除了員林市日信藥局，全縣社區藥局也陸續完成新品更換。(謝瓊雲攝)

更換後的新品冠脂妥外包裝，盒身增加防偽字樣「EXCHANGE」。(謝瓊雲攝)

更換後的新品冠脂妥外包裝。(謝瓊雲攝)

正品與偽藥包裝差異。(謝瓊雲攝)

新品到貨後隨箱附上的保證書。(謝瓊雲攝)

冠脂妥偽藥混雜入市面風波，在業者主動下架回收舊包裝後，一度傳出領換藥一團亂，今天原廠經銷商一早就緊急鋪貨，員林市區的日信藥局，中午11點前，就已到貨50多盒新藥，彰化縣衛生局表示，截至傍晚5點前，全縣已有83家社區藥局完成新品更換作業。

日信藥局藥師張維勳說，過去會出現偽藥混充的狀況，多半是向非原廠經銷商採購的藥局，日信原本就是向原廠購買叫貨，藥品安全沒有問題，但這次疑似是廠商北部通路的送貨員工，暗中移花接木，導致部分不知情藥局拿到偽藥而受害。

張維勳表示，因藥局位在員林市區，過去平均每月需要供應100多盒冠脂妥，需求量較大，昨天藥廠全面接受換貨後就訂貨，今天上午已迅速到貨，供應無虞。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，經統計調查，截至傍晚5點，縣內社區藥局已有83家取得新藥，完成新品更換作業；預定在週一前全縣社區藥局會全數更換完畢，全部以新藥調劑。

(中時)