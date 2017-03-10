添好運推台灣限定 在地食材入菜

（圖一）添好運創辦人麥桂培師傅、梁輝強師傅及台灣添好運行政主廚李一龍主廚合照。（徐力剛攝）

（圖二）台灣限定料理，包括糯米豬肉丸子、明太子滷肉西多士、三杯雞粒包與脆皮香芋腐皮卷4道。（徐力剛攝）

2014年米其林一星餐廳「添好運」進軍台灣市場，在飲茶界掀起熱潮，截至2016年底全台總店數已達7間門市，去年更在美國紐約曼哈頓設立分店，積極拓展全球布局。

添好運搶先曝光「台灣限定」料理，預計四月初全台門市同步上市（除統一時代店部分供應），包括糯米豬肉丸子、明太子滷肉西多士、三杯雞粒包與脆皮香芋腐皮卷4道台灣限定菜色，以本土化食材入菜，為消費者帶來全新味覺體驗。其中「脆皮香芋腐皮卷」內餡選用台灣芋頭製作，芋頭高營養價值、富含膳食纖維，外層以腐皮包裹，油炸至金黃酥脆，入口芋頭綿密口感與腐皮卷酥脆度，讓人吮指回味;另一人氣新品「三杯雞粒包」以台灣名菜三杯雞為內餡，搭配薑、九層塔提味，是大家熟悉的台灣味。

添好運創辦人麥桂培師傅於記者會現場表示，距離上次造訪台灣已經2年多，我們持續透過港式點心與全世界分享廣東文化，此次特別推出台灣限定料理，讓大家能更深入認識台灣的美食與味道。

(中時)