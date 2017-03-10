疑操作堆高機不慎 男子不幸身亡

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男子疑操作堆高機不慎，遭油壓升降桅桿夾住不幸身亡。（陳淑娥翻攝）

清水區41歲顏姓男子10日疑操作堆高機不慎，遭油壓升降桅桿夾住不幸在工地身亡，警消獲報趕到救出顏男，送醫急救後仍回天乏術，職安署中區職安中心已派員前往檢查，以了解是否違反《職業安全衛生法》。

警方調查，顏姓男子今天中午12時許，在清水區南華路一處工地操作堆高機，搬動貨車上車用保溫箱時，顏男疑站立在駕駛座與油壓升降桅桿間，進行排除異物時，身體不慎碰到操作桿，導致油壓升降桅桿後推，顏男胸部與腹部被夾在升降桅桿與駕駛座間。

警消表示，患者疑因胸部、腹部遭壓迫，已失去呼吸心跳，臉部也疑似缺氧發黑。梧棲童綜合表示，患者到院已失去生命徵象，急救後一度恢復血壓、心跳，但因雙肺挫傷、肋骨、胸椎骨折，腹部內出血，開刀搶救後仍不治身亡。

意外發生後，職安署中區職安中心已派員前往現場檢查，雇主若違反《職業安全衛生法》將依法開罰。

(中時)