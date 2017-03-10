南投縣政府中庭 15日聯合徵才
南投縣政府與南投就業中心，將於3月15日（星期三）上午9時30分至11時30分，在縣府中庭南投就業服務台，辦理聯合徵才，想找工作的鄉親，請把握機會前往應徵，詳情請洽049-2245727張小姐。
縣府社會及勞動處表示，徵才廠商包括今國光學工業公司、台灣瑞曼迪斯公司、圖騰包裝公司、總達客運、良飛工業公司等5家，提供77個職缺，工作內容為機構研發工程師、模具組立助理工程師、電控工程師、研發助理、國內業務專員、投影機機構工程師、模流分析工程師、設備工程師、現場作業員、廢水專責員、倉儲人員、品保人員、維修技術員、儲備幹部、機工技術員、焊接技術員、研發技術員、拋光作業員等。
(中時)
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