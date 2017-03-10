花蓮鴨場驗出H5N6 緊急列管40人
農委會今天宣布花蓮縣1鴨場確診H5N6禽流感，已預防性撲殺1萬4000隻鴨。疾管署今表示，已列管40名工作人員，其中1名業主及外勞因穿適當防護裝備，將進行5天預防性投藥。
疾管署副署長羅一鈞下午表示，該署東區管制中心同仁2名和花蓮縣衛生局同仁2名，在現場共同指導監督撲殺工作人員個人防護裝備穿脫，共40名工作人員已造冊列管，即起追蹤至19日。
羅一鈞指出，其中1名業主和外勞，因之前照顧鴨隻未穿著合適防護裝備，經防疫醫師評估具高風險，將自今晚開始服用克流感5天作為預防投藥，避免感染H5N6禽流感。
國際疫情方面，羅一鈞表示，截至目前人類無新增H5N6病例，仍為17例人類H5N6病例，其中12例死亡，致死率為7成。
此外，最近新增希臘、越南、緬甸於禽場檢出H5N6，其中希臘是首度亞洲以外國家驗出H5N6，發生於2月份某家戶小規模飼養雞場，撲殺後暫未發現擴散；初步分析希臘H5N6病毒與亞洲H5N6病毒不同源，是H5N8病毒和歐陸流行的禽流感病毒重組產生，禽傳人的可能性尚待進一步分析。
疾管署呼籲，預防禽流感，應遵守「5要6不」原則，「5要」包括禽肉及蛋要熟食、要以肥皂徹底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
民眾如有相關疑問，可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060310
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。