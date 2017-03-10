府南辦啟用 陳菊嘆藍綠執政差很大

總統府南部辦公室今天在高雄啟用，高雄市長陳菊細數並感謝總統蔡英文上任以來新政府對高雄的補助及重大建設的支持，大嘆藍綠執政差很大。

陳菊說，過去馬政府執政包括勞健保、高雄捷運延伸至路竹、鐵路地下化、205兵工廠遷移、颱風補助、新台17線等議題，她向中央爭取，雖然得到拍胸脯答應的保證，但「拍到胸口快要黑青」還是沒消息，像狗吠火車沒人理，直到蔡總統上任後才真正獲中央大力支持高雄建設。

她還說，總統府首次在南部設立辦公室，對南部未來新發展，包括資源分配都有很大意義；別的縣市也在爭取總統府南辦，但高雄比較熱情、比較溫暖、「還有一點點霸氣，所以成功爭取到南辦設在高雄」。

陳菊感謝蔡總統與行政院長林全對高雄市各項建設的支持，她更呼籲大家團結，要當蔡總統改革力量的後盾，「只有越團結、力量越大」，總統的改革才會越順利快速。

蔡總統下午由陳菊陪同進入總統府南部辦公室茶敘現場，包括欲角逐下屆高雄市長的立委林岱樺、劉世芳、趙天麟、陳其邁等皆與會。

總統府南辦借用高雄市政府鳳山行政中心3樓的市長辦公室與會客室，室內空間約231坪將全由總統府規畫使用，並請總統府資政張俊雄坐鎮，傾聽南部鄉親心聲。1060310

(中央社)