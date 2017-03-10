花蓮鴨場再爆H5N6 縣府完成預防性撲殺

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防檢局今天公布花蓮玉里再爆H5N6確診案例，此例出現在2月玉里首例死亡雛鴨確診H5N6案例的周邊鴨場。縣府表示昨天得知是H5亞型禽流感病毒，昨晚即撲殺完畢並同步場區消毒。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，案例場近1萬5000隻肉鴨，飼養約34日齡，業主配合防疫所執行第二輪採樣監測，經行政院農業委員會家畜衛生試驗所傳真通報，檢驗為H5亞型禽流感病毒，H5病毒為高病原，立即執行相關防疫措施。

羅文龍說，後續將實施移動管制及採樣監測案例場周邊1公里所有禽場，監測頻度為每月1次，連續採檢3個月。同時，半徑1至3公里內的養禽場，由獸醫師作地毯式訪視；半徑5公里內所有鴨場全面篩檢，並執行移動管制，篩檢陰性者，始可解除移動管制。1060310

(中央社)