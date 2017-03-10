心情不佳 失業男爬南高屏6座高壓電塔

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42歲黃男今天爬上台南的高壓電塔，極度危險；警方初步調查，黃男因找不到工作才爬高塔，且爬了南高屏6座高壓電塔。

黃男是台北人，今天下午2時許出現在台南市永康區、安南區交界的16萬伏特高壓電塔上，驚動消防局及台電，紛紛派員趕赴現場。

因黃男今年1月曾爬上1座高壓電塔，當時台電人員給他紅包和香菸，黃男抽完菸後就自己下來。台電人員這次如法炮製，哪知黃男不理會，愈爬愈高，連高速公路上的駕駛都看到報案。

眼見黃男不理會消防人員及台電人員的喊話，消防人員準備要上塔把他帶下來，此時黃男卻自行下塔，隨後被警方帶走。

黃男供稱，因找不到工作，心情不佳，才爬上高壓電塔。警方調查，黃男共爬了南高屏6座高壓電塔，分別是屏東1座、高雄3座、台南2座。

爬上高壓電塔實在太過危險，警方擬將黃男依公共危險罪嫌送辦，台電也要告他侵占財產。1060310

(中央社)