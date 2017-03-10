朴槿惠彈劾成立 外交部：密切關注局勢

我要評比

南韓通過總統朴槿惠彈劾案，外交部今天對此表示，將持續關注此事對區域局勢的影響，並將採取積極作為與未來韓國新任政府深化各領域交流。

南韓憲法法院今天宣布總統朴槿惠彈劾成立，朴槿惠將成為南韓首位被彈劾下台的民選總統，南韓法律規定，應在60天內舉行下屆總統選舉。

外交部對此表示，政府尊重韓國人民及韓國民主程序所做之決定。外交部將持續密切關注朴槿惠彈劾案對區域局勢的影響。

外交部說，同時盼於台韓交流豐碩成果的基礎上，採取積極作為與未來韓國新任政府深化各領域交流。1060310

(中央社)