共諜案陸生 昔同學驚呼：他就像書呆子

政治大學企研所畢業陸生周泓旭，涉嫌吸收外交部官員，獲取機密資料遭司法羈押禁見；曾一起上課的同學得知不敢置信並驚呼「周就是我們課本印象中的書呆子＋好學生類型」。

去年從政治大學企研所畢業的中國大陸籍男子周泓旭，疑以學生身分做為掩護，涉嫌來台從事共諜組織發展，並向國內多個公務機關、學校刺探公務機密。

辦案人員調查，周泓旭涉嫌接觸一名在台求學時認識的外交部官員，想以旅遊招待等方式，吸收其交付機密外交資料，還以通訊軟體「微信」，向這名外交官員刺探公務資訊。

雖然周男到案後矢口否認犯行，但檢方認為周男涉犯國家安全法，也有逃亡、串證之虞，向台北地方法院聲押獲准。

調查周泓旭的臉書內容，其中寫到他來自於大陸遼寧省本溪市，曾在淡江大學、政治大學就讀過。

周男在淡江大學就讀時期的同學說，周泓旭在民國98年，以校際交換生名義，到淡江財金系學習；印象中，「周就是我們課本印象中的書呆子＋好學生類型」，也是那種上課會起立向敬禮老師的學生，「很中國風」，可是周在開始用臉書後，言行舉止開始有融入台灣的感覺。

政大表示，周泓旭是開放陸生來台後的第二屆陸生，於101年進入企業管理所就讀，105年畢業。在學期間學業和課外活動表現正常，師長都沒有發現異狀，而周入學資料有註明是「共青團」。1060310

(中央社)