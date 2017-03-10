九把刀一句話 陳珮騏捨八點檔拍片
導演九把刀執導新作「報告老師！怪怪怪怪物」，演員陳珮騏今天說，被九把刀一句話騙來，一整年八點檔工作沒得拍，並笑稱與一群小鮮肉拍片是不斷充電，比交男友還有效。
2017香港國際影視展13至16日登場，61家台灣影視業者參展，文化部影視及流行音樂產業局下午在台北舉辦行前記者會，九把刀領軍「報告老師！怪怪怪怪物」演員陳珮騏、鄧育凱、蔡凡熙出席。
九把刀第2次執導，首次以原創劇本非改編小說，九把刀表示，之前將小說拍成電影，讀者都有意見，這次希望大家專心當觀眾，好好享受。
陳珮騏笑說，九把刀一句「我真的很需要妳」，寫劇本就是想著她構思角色，她就被騙來；不過，很感謝九把刀讓她踏出八點檔，且能與演學生的小鮮肉們一起拍片，「那是不斷充電，比交男朋友還要有效」。
有多場校園霸凌戲，九把刀坦言「上學從來都不是件容易的事」，教室是生存叢林，「讓別人覺得你是個不能被欺負的人」，每人從小到大都在經歷。
九把刀回憶國小有次作文課，老師宣布不用寫作文可去打躲避球，他開心歡呼，有躲避球的同學轉頭說「我又沒有要跟你玩」，讓他受創，嘴硬回不想玩，「這麼微弱的事情，我已經38歲了，記到現在」，更何況是被霸凌的人。
拍攝霸凌戲前，九把刀會親身示範，有場籃球砸頭戲，請攝影師拿籃球狂砸他的頭，確認OK才拍；片中鄧育凱被拿針快戳到眼球，他直喊不怕，九把刀問「不怕突然打噴嚏？」他笑回先去廁所打過了，逗笑全場。1060310
(中央社)
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