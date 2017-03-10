男line傳「再來一次？」代價竟是6個月刑期
基隆市23歲林姓工人透過網路結識14歲少女，兩人相約見面，竟先後發生2次性行為，事後少女返家後，還意猶未盡，傳line詢問少女「要不要再來一次？」被少女母親發現，怒告林男性侵，日前基隆地方法院審理，法官認為兩情相悅，並未脅迫之實，但林男與未滿16歲之少女性交，依法判6個月有期徒刑。
林男去年4月透過交友軟體認識少女，兩人透過網路墜入愛河，並相約見面、過夜，還發生性行為，事後林男意猶未盡，用line傳送訊息詢問少女「要不要再來一次?」卻被少女母親發現。
少女母親逼問少女坦白，才發現女兒遭人侵害，一怒之下帶著女兒報警處理，日前基隆地方法院審理，法官認為，兩情相悅發生性行為，且少女也未受脅迫，最後依與未滿16歲少性交罪，判林6個月有期徒刑。
(中時)
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