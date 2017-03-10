狗狗「閱讀陪伴」 聽特殊生讀繪本 好專注

大村國小五年級「小昇」首次參加伴讀，有語言和學習障礙的他，竟能一口氣把繪本讀完給一旁的「艾咪」聽，既專注又順暢，讓老師們好感動。（謝瓊雲攝）

芬園鄉文德國小李秉軒老師每周五會帶著台灣導盲犬協會出借的狗兒到大村國小，陪伴孩子們閱讀。（謝瓊雲攝）

芬園鄉文德國小李秉軒老師每周五會帶著台灣導盲犬協會出借的狗兒到大村國小，陪伴孩子們閱讀，短短不到半年時間，孩子們的情緒和閱讀力已有顯著進步。（謝瓊雲攝）

原本超怕狗狗的特殊生親暱得躺在伴讀犬身邊，聽其他學童說故事。（謝瓊雲攝）

動物防疫所訓練師紀名珊將流浪犬「艾咪」訓練成陪伴犬，每周五到大村國小為特殊孩子們提供閱讀陪伴服務，學童反應熱烈。（謝瓊雲攝）

位在彰化流浪動物收容中心旁的文德國小，去年起推動閱讀陪伴犬計畫，並與大村國小跨校合作，每周五早自習與午休時間到校伴讀，有效穩定特殊生情緒、提高專注力與學習成效，目前已有7 所學校等著申請閱讀陪伴服務。

大村國小組長蔡芳櫻說，去年10月起向文德申請伴讀犬到校，陪伴有自閉、情緒障礙或高關懷學生閱讀，由孩子念故事書或朗讀繪本給狗狗聽，不到半年已看見顯著的改變與進步。

五年級、有語言障礙的「小昇」，平時情緒表達與人際溝通都有問題，今天中午首度參加期待已久的伴讀活動，竟能一口氣將繪本故事讀完給伴讀犬「艾咪」聽，全程既專注又通順，讓老師們驚訝又感動不已。

蔡芳櫻說，有孩子起初超怕大狗、躲得遠遠的，還用桌椅把自己團團圍住，現在已能親暱跟狗狗玩在一起、又親又抱，甚至當成枕頭靠。也有平時不愛上學、天天遲到的學生，為了參加早自習伴讀，每到周五不到8點就到校。

文德國小老師李秉軒說，透過閱讀陪伴犬計畫，讓受過訓練的狗兒以輔導老師身分，幫助孩子學習，盼藉此建立學童與動物的連結，助學童理解狗兒對人類的付出，學習同理和回饋，未來計畫進一步帶狗兒推出駐點、巡迴服務，地點包含和美鎮等縣內公立圖書館和其他小學校園。

動物防疫所訓練員紀名珊說，零撲殺政策上路後，收容所裡狀況良好的健康成犬，將受訓成陪伴犬或工作犬，以提高被領養或成為校犬的機會，除了計畫示範犬「艾咪」，目前所內已開始訓練其他收容犬隻，預計下半年度就會有更多完訓的陪伴犬可供申請。

(中時)