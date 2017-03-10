狗狗「閱讀陪伴」 聽特殊生讀繪本 好專注
位在彰化流浪動物收容中心旁的文德國小，去年起推動閱讀陪伴犬計畫，並與大村國小跨校合作，每周五早自習與午休時間到校伴讀，有效穩定特殊生情緒、提高專注力與學習成效，目前已有7 所學校等著申請閱讀陪伴服務。
大村國小組長蔡芳櫻說，去年10月起向文德申請伴讀犬到校，陪伴有自閉、情緒障礙或高關懷學生閱讀，由孩子念故事書或朗讀繪本給狗狗聽，不到半年已看見顯著的改變與進步。
五年級、有語言障礙的「小昇」，平時情緒表達與人際溝通都有問題，今天中午首度參加期待已久的伴讀活動，竟能一口氣將繪本故事讀完給伴讀犬「艾咪」聽，全程既專注又通順，讓老師們驚訝又感動不已。
蔡芳櫻說，有孩子起初超怕大狗、躲得遠遠的，還用桌椅把自己團團圍住，現在已能親暱跟狗狗玩在一起、又親又抱，甚至當成枕頭靠。也有平時不愛上學、天天遲到的學生，為了參加早自習伴讀，每到周五不到8點就到校。
文德國小老師李秉軒說，透過閱讀陪伴犬計畫，讓受過訓練的狗兒以輔導老師身分，幫助孩子學習，盼藉此建立學童與動物的連結，助學童理解狗兒對人類的付出，學習同理和回饋，未來計畫進一步帶狗兒推出駐點、巡迴服務，地點包含和美鎮等縣內公立圖書館和其他小學校園。
動物防疫所訓練員紀名珊說，零撲殺政策上路後，收容所裡狀況良好的健康成犬，將受訓成陪伴犬或工作犬，以提高被領養或成為校犬的機會，除了計畫示範犬「艾咪」，目前所內已開始訓練其他收容犬隻，預計下半年度就會有更多完訓的陪伴犬可供申請。
(中時)
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