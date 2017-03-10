參拜禮佛 新北寺廟推特色素食
新北市內寺廟眾多，為滿足香客們素食需求，近年來不少寺廟紛紛推出特色素食服務香客，從結緣隨喜餐點到歐法蔬食，讓民眾參拜時也可以用美食與神明結緣。
位於永和中正路鬧區的「滴水坊」坐落在佛光山永和學舍二樓，用餐環境典雅安靜，料理分為隨喜麵飯以及招牌火鍋兩類，其中隨喜餐點又以「豆漿麵」為大熱門，湯底除了利用超過20種蔬菜提煉清爽口感，更加入北海道昆布提鮮，湯底與豆漿的搭配的黃金比例，創造出有如旭川豚骨味噌拉麵的濃厚口感。
永和世界宗教博物館附設的「樊花錦」，周六提供歐式buffet，只要花費不到400元就可以享受主廚用小農食材製作的20道精緻餐點，不限時吃到飽，而平日則是單點的套餐。
另外，淡水天元宮固定在週日供應齋飯，菜色全由志工媽媽依照當天材料發揮，而掌勺的總舖師更是高齡83歲的張楊玉釵阿嬤，獨家素食小魚乾用麵粉與海苔變化出令人驚豔的美味。
位於三峽的金光明寺也以平價餐點服務香客，熱門用餐時段還需事先電話預約；五股觀音山腳下的九天玄女宮則使用當地食材，在假日中午為山友及信眾提供共餐服務，土城的承天禪寺午膳同樣也是山友口耳相傳的私房美食。
民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，近年來吃素的人口不斷成長，寺廟也積極透過素食的美味料理與信眾結緣，參拜寺廟時不妨搜尋一下寺廟的結緣餐點，體驗素食之美。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。