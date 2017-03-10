參拜禮佛 新北寺廟推特色素食

永和滴水坊招牌豆漿麵是許多饕客最愛。（葉書宏攝）

無極天元宮素菜聞名，招牌素食小魚乾是許多香客指定美食。（葉書宏攝）

新北市內寺廟眾多，為滿足香客們素食需求，近年來不少寺廟紛紛推出特色素食服務香客，從結緣隨喜餐點到歐法蔬食，讓民眾參拜時也可以用美食與神明結緣。

位於永和中正路鬧區的「滴水坊」坐落在佛光山永和學舍二樓，用餐環境典雅安靜，料理分為隨喜麵飯以及招牌火鍋兩類，其中隨喜餐點又以「豆漿麵」為大熱門，湯底除了利用超過20種蔬菜提煉清爽口感，更加入北海道昆布提鮮，湯底與豆漿的搭配的黃金比例，創造出有如旭川豚骨味噌拉麵的濃厚口感。

永和世界宗教博物館附設的「樊花錦」，周六提供歐式buffet，只要花費不到400元就可以享受主廚用小農食材製作的20道精緻餐點，不限時吃到飽，而平日則是單點的套餐。

另外，淡水天元宮固定在週日供應齋飯，菜色全由志工媽媽依照當天材料發揮，而掌勺的總舖師更是高齡83歲的張楊玉釵阿嬤，獨家素食小魚乾用麵粉與海苔變化出令人驚豔的美味。

位於三峽的金光明寺也以平價餐點服務香客，熱門用餐時段還需事先電話預約；五股觀音山腳下的九天玄女宮則使用當地食材，在假日中午為山友及信眾提供共餐服務，土城的承天禪寺午膳同樣也是山友口耳相傳的私房美食。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，近年來吃素的人口不斷成長，寺廟也積極透過素食的美味料理與信眾結緣，參拜寺廟時不妨搜尋一下寺廟的結緣餐點，體驗素食之美。

(中時)