季後賽裕隆對台啤 周柏臣：熟李恩打法
SBL季後賽4強明天在板橋登場，其中裕隆對台啤，裕隆也將碰上舊洋將李恩，裕隆長人周柏臣今天表示，熟悉李恩的打法，希望藉此優勢幫助球隊。
超級籃球聯賽（SBL）季後賽4強，由裕隆納智捷對台灣啤酒、台北達欣工程對桃園璞園建築。
李恩（Liam McMorrow）本季先後效力富邦勇士、台灣銀行和台啤，上季則是披裕隆球衣，但他上季因為受傷無法在季後賽為裕隆效力，SBL本季設立「李恩條款」，讓球隊可以在季後賽更換受傷洋將。
而本季台啤因為戴維斯（Bryan Davis）受傷，找來李恩頂替，也讓他自己成為使用條款的第1人。
周柏臣表示，對李恩的背框單打或是禁區的腳步，都有一定程度的了解；而裕隆的周士淵則認為，李恩球風比較單調。
本季裕隆例行賽戰績第2，季後賽不用打首輪，因此從2月26日最後1場例行賽後就沒有正式比賽，球員盧冠良多少有點擔心融入比賽的狀況。
不過執行教練魏永泰指出，球隊練習情形很好，老將經驗豐富，相信開打沒多久就會進入狀況，尤其是周士淵手感火燙，相信可以前進冠軍賽。1060310
(中央社)
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