遠東油脂回收逾期乳瑪琳 再製19項產品
(中央社記者邱俊欽桃園10日電）桃園市政府衛生局晚間表示，遠東油脂工廠涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成90萬6000公斤等19項產品。
桃園衛生局表示，桃園地檢署會同食品藥物管理署，前往遠東油脂工廠進行稽查，查獲業者使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成90萬6000公斤的乳瑪琳、酥油、白油等19項產品。
衛生局並立即封存現場違規油槽5座，計有油品4萬3000公斤，以保障民眾食品安全，並勒令公司全面回收所有產品，目前已主動回收49.76公斤，衛生局將持續監督其回收情形。
衛生局指出，業者疑使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳再製成成品，業者無法釐清批號，因此擴大回收保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日的所有產品。
衛生局表示，有關遠東油脂公司使用逾期原料及回收逾期乳瑪琳再製，行為已違反食品安全衛生管理法規定，將依據同法裁處新台幣6萬元以上，2億元以下的罰鍰，另依據同法沒入銷毀。1060310
(中央社)
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