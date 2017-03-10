為23萬賭債街頭火併 警逮12人

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苗栗市今天凌晨爆發槍戰，兩派人馬為了23萬元賭債在街頭駁火，互開20多槍，造成2人中彈送醫，警方截至傍晚，陸續查獲12名嫌疑人到案釐清案情。

苗栗市經國路與為公路口，今天凌晨2時許傳出陣陣槍響，一輛自小客車遭槍擊，車上郭姓男子(23歲)右手腕疑遭子彈貫穿，送醫急救轉送台中地區醫院救治，無生命危險；另一輛車上楊姓男子(29歲)頭部擦傷，就診後無大礙。

槍擊案發生後引起警方高度重視，苗栗警分局組成專案小組，展開調查。

初步了解，事件起因為，頭屋鄉胡姓男子(38歲)積欠苗栗市謝姓男子(29歲)約23萬元賭債，謝男不爽對方遲未還錢，從台中撂來一幫人馬相約談判，兩方人馬共10餘輛汽車，疑似談判起爭執，竟當街開槍駁火，其中一方甚至將開槍過程影片PO網，行徑囂張。

警方在現場採獲23枚彈殼，根據路口監視器畫面循線追人，策動胡男及另一名巫姓男子(23歲)到案說明，並主動繳出犯案改造手槍1把。

警方下午另在台中市南屯區查獲洪姓(23歲)、溫姓(22歲)男子到案，同時在2人使用自小客車內起獲西瓜刀4把與安非他命1包，兩人均聲稱單純赴朋友邀約，對於債務糾紛並不知情。

警方表示，截至傍晚共查獲12名涉嫌人到案，將持續追查其他相關涉案人。1060310

(中央社)