花蓮縣府員工涉毒被逮送辦

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花蓮縣警局刑警大隊獲報前往縣府建設處陳姓員工的住處搜索，查獲116多公克安非他命，訊後依毒品罪嫌移送法辦，花蓮地檢署向法院聲押未獲准，法官裁定以新台幣5萬元交保。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁表示，花蓮縣刑警大隊接獲線報，持搜索票前往陳姓男子住處搜索，搜出二級毒品安非他命116公克，由於毒品數量不少，檢警懷疑陳男涉嫌販毒。

陳男否認販毒，坦承吸毒，檢方依涉毒品危害防制條例向法院聲請羈押，法官裁定5萬元交保並限制住居。

陳男是花蓮縣府建設處約用人員，建設處長陳泰昌對此表示不知情。1060310

(中央社)