陸客抵制 南韓樂天飯店約3成遭退訂
陸港媒體報導，南韓首爾明洞、東大門等熱門旅遊點的多家飯店近日收到中國大陸旅行團及散客退訂要求。樂天旗下飯店首當其衝，約3成預訂遭取消。
美韓開始在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），中國大陸反對情緒不斷升級。
根據大陸參考消息網的綜合報導，位於首爾東大門的Ibis Budget Ambassador飯店表示，所有中國大陸旅行團的預訂已遭取消。每天還有2到3個大陸散客要求取消預訂。這間飯店的客源中，一半是陸客，因此損失慘重。
此外，位於明洞的樂天城市酒店表示，自2月28日樂天與南韓政府簽訂協議同意為薩德供地以來，飯店預訂取消率升至3成。
廉價飯店Shilla Stay表示，3月初至今，陸客預訂率下降25%。員工說，正努力吸引東南亞旅客入住，減少陸客減少帶來的衝擊。
報導說，近年中國大陸赴韓遊客持續增加，2016年陸客已占訪韓外國遊客一半以上。1060310
(中央社)
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