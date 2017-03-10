「酒後不開車」拋腦後 醉男騎車回家撞上巡邏警

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男酒後騎車返家遇上值勤警。（基隆市警察局提供）

基隆市26歲曲姓醉男前天三杯黃湯下肚，就將「酒後不開車」標語拋諸腦後，妄想回家繼續「續攤」，還順手帶了幾瓶啤酒上機車，途中就巧遇正在值勤中山派出所員警，經酒測值0.39毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，前天凌晨巡邏勤務行經中山區成功二路，發現一名滿臉通紅男子駕駛機車搖晃不定，由31號橋往市區方向行駛，立即尾隨於愛三、仁三路口攔下，經施予呼氣酒精濃度測試酒測值達0.39mg/l。

警方調查，曲供稱，幫朋友慶生喝了一點啤酒，因家住在附近一時貪圖方便騎車返家，沒想到途中竟遭警方查獲，並表示下次不敢再酒後駕車了，已觸犯公共危險罪，全案訊後依公共危險罪移送法辦。

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(中時)