探親遭拒瘋男持鐵棍 找無辜鄰居出氣

基隆市37歲張姓惡男前年屢屢到胞妹家探訪遭拒，多次與妹婿爆發肢體衝突，被陳姓鄰居制止不滿，竟出言恐嚇「自己有拿精神病證明打死人無罪！」，同年12月又被阻擋門外遭陳男譏諷，竟情緒失控持鐵棍闖入陳家，企圖猛刺他心臟洩憤，所幸被親友阻擋免於憾事，日前基隆地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將張起訴。

張男前年9月與胞妹及妹婿發生口角爭執，竟和妹婿在住家旁公園扭打成團，被鄰居陳男發現阻止，竟情緒失控叫囂「再多管閒事，要讓你死」、「曾殺死過人，因為有拿到精神病證明，法官只判3年多，打死人沒有事」等語。

同年12月晚間，張男企圖進入胞妹住處遭拒，不滿手持鐵棍猛敲胞妹住家大門，未料，張男苦等未果卻見陳男開門查看，認為陳男挑釁、直闖陳家將落地窗玻璃打碎，更持鐵棍企圖猛刺陳男心臟，所幸親友趕來制止，事後警方趕抵現場，將張男依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警詢時，張男辯稱先遭辱罵「龜兒子靠女人吃飯」、「偷貓砂」等與，接著又被陳男以美工刀攻擊砍殺。經檢警調查後，發現張男前後說法不一，且經過醫院診斷書證明，傷勢皆為破裂玻璃噴擦導致，因此不予以採信。

事後張男坦承，有手持鐵棒打破門窗玻璃，但否認出言恐嚇行徑。但妹婿卻作證，有聽聞張男在現場恐嚇「我是瘋子，殺人放火沒有罪，你注意一點，我要殺你」等語，日前基隆地檢署偵結，檢方依物證鐵棍、破裂門窗及證詞等，依殺人未遂罪嫌將他起訴。

(中時)