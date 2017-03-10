探親遭拒瘋男持鐵棍 找無辜鄰居出氣
基隆市37歲張姓惡男前年屢屢到胞妹家探訪遭拒，多次與妹婿爆發肢體衝突，被陳姓鄰居制止不滿，竟出言恐嚇「自己有拿精神病證明打死人無罪！」，同年12月又被阻擋門外遭陳男譏諷，竟情緒失控持鐵棍闖入陳家，企圖猛刺他心臟洩憤，所幸被親友阻擋免於憾事，日前基隆地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將張起訴。
張男前年9月與胞妹及妹婿發生口角爭執，竟和妹婿在住家旁公園扭打成團，被鄰居陳男發現阻止，竟情緒失控叫囂「再多管閒事，要讓你死」、「曾殺死過人，因為有拿到精神病證明，法官只判3年多，打死人沒有事」等語。
同年12月晚間，張男企圖進入胞妹住處遭拒，不滿手持鐵棍猛敲胞妹住家大門，未料，張男苦等未果卻見陳男開門查看，認為陳男挑釁、直闖陳家將落地窗玻璃打碎，更持鐵棍企圖猛刺陳男心臟，所幸親友趕來制止，事後警方趕抵現場，將張男依殺人未遂罪嫌移送法辦。
警詢時，張男辯稱先遭辱罵「龜兒子靠女人吃飯」、「偷貓砂」等與，接著又被陳男以美工刀攻擊砍殺。經檢警調查後，發現張男前後說法不一，且經過醫院診斷書證明，傷勢皆為破裂玻璃噴擦導致，因此不予以採信。
事後張男坦承，有手持鐵棒打破門窗玻璃，但否認出言恐嚇行徑。但妹婿卻作證，有聽聞張男在現場恐嚇「我是瘋子，殺人放火沒有罪，你注意一點，我要殺你」等語，日前基隆地檢署偵結，檢方依物證鐵棍、破裂門窗及證詞等，依殺人未遂罪嫌將他起訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。