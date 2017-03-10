戀黃立行7年不肯嫁 徐靜蕾終曝光心疼主因
41歲金曲歌王黃立行2010年拍攝電影《杜拉拉升職記》和才女導演徐靜蕾結緣交往，兩人交往至今7年間不時放閃，戀情穩定，每被外界催婚，徐靜蕾總說兩人有共識，不結婚也不想生小孩。最近徐靜蕾上節目又被問到這題，終於坦白自己從小看父母吵架才因此懼婚。
2014年徐靜蕾首度在微博認愛黃立行，說：「五年沒紅過臉更沒吵過架，也算是不得了了吧。對的人，就是讓你變得更好的人。」兩人曾在美國賭場被拍到，徐靜蕾執導演筒拍攝《有一個地方只有我們知道》時，也不避嫌找黃立行客串，可見兩人感情與工作上越來越像老夫老妻。
據《新浪娛樂》報導，最近徐靜蕾上節目《朗讀者》坦言對婚姻有恐懼症，主因是從小看到父母大吵，因此也不想生小孩，她39歲時便赴美國凍了9顆卵，以防未來「後悔」。談及男友，徐靜蕾說他是她見過最幸福的人，什麼事能讓他開心就會去做，外界好奇黃立行為什麼不再唱歌，徐靜蕾也解答可能他歌手做膩了，才想做些別的事，好發掘自己其他興趣。
(中時電子報)
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