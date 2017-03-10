陳偉殷熱身賽第3戰 凌晨2點對雙城

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陳偉殷台灣時間11日凌晨先發迎戰雙城隊。(美聯社資料照)

效力馬林魚隊的我國左投陳偉殷，第3場熱身賽預計台灣時間11日凌晨2點登板，主場先發迎戰明尼蘇達雙城隊，預計將碰上26歲右投杜菲(Tyler Duffey)。

陳偉殷春訓至今先發兩場僅投3局，不過僅被敲出1安打、沒有失分，11日是他第3場熱身賽，投球局數可能增加至3局，為新球季扛先發備戰。

去年加盟新東家馬林魚隊，陳偉殷受手臂傷勢所困，僅奪5勝5負，有別於效力巴爾的摩金鶯隊時期，最後兩年共計拿下26場勝投，且單季投球局數也超過185局，新球季春訓一步步穩紮穩打，盼能重拾過去單季兩位數勝投表現。

(中時電子報)