陳偉殷熱身賽第3戰 凌晨2點對雙城
效力馬林魚隊的我國左投陳偉殷，第3場熱身賽預計台灣時間11日凌晨2點登板，主場先發迎戰明尼蘇達雙城隊，預計將碰上26歲右投杜菲(Tyler Duffey)。
陳偉殷春訓至今先發兩場僅投3局，不過僅被敲出1安打、沒有失分，11日是他第3場熱身賽，投球局數可能增加至3局，為新球季扛先發備戰。
去年加盟新東家馬林魚隊，陳偉殷受手臂傷勢所困，僅奪5勝5負，有別於效力巴爾的摩金鶯隊時期，最後兩年共計拿下26場勝投，且單季投球局數也超過185局，新球季春訓一步步穩紮穩打，盼能重拾過去單季兩位數勝投表現。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。